Wypatruj tych liczb. Szczęście w maju gwarantowane

Trójka motywuje do spełniania marzeń

Maj znajduje się pod opieką numerologicznej Trójki. Liczba trzy pobudza kreatywność, dlatego będzie wyjątkowo mocno oddziaływać na zawodowych artystów lub inne osoby obdarzone talentem. Jeśli wcześniej nie zdecydowały się go wykorzystać, to będzie najlepszy moment, żeby spróbować. Trójka dodaje również odwagi i motywuje do działania. Pomaga stawiać czoło przeciwnościom, nawet jeśli sytuacja wydaje się bez wyjścia. W tym miesiącu warto obstawiać trójkę lub jej rozmaite połączenia w grach losowych – może się okazać szczególnie łaskawa, ponieważ numerologiczna Trójka pomaga rozwiązywać problemy (również te finansowe) w kreatywny sposób.