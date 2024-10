Rozsyp na poddaszu. Kuny nawet się nie zbliżą

Choć na pierwszy rzut oka wydają się dość urocze, ich obecność na strychu czy w samochodzie może przynieść wiele szkód. Pogryzienia przewodów elektrycznych, nocny hałas i nieprzyjemny zapach to tylko część problemów związanych z obecnością tych zwinnych drapieżników w naszych domach czy pojazdach. Sprawdź, jak możesz z nimi walczyć.

Kuny należą do rodziny łasicowatych. Ich charakterystyczna sylwetka i sprawne łapy sprawiają, że się doskonale się wspinają i przeciskają przez małe otwory. Z łatwością poruszają się po gzymsach, murach czy balkonach . Bez problemu wejdą na poddasze. Najczęściej możemy je spotkać w lasach, ale ich ciekawość, potrzeba pożywienia i schronienia prowadzi je również blisko ludzi.

Obecność kuny w naszym otoczeniu może być uciążliwa z kilku powodów. Przede wszystkim, te zwierzęta potrafią wyrządzić znaczne szkody materialne . Lubią gryźć przewody elektryczne oraz izolację dachową, co może prowadzić do kosztownych napraw.

Dodatkowo kuny działają głównie nocą i często hałasują podczas poszukiwania pożywienia. Ten zakłócający sen odgłos może być niezwykle irytujący dla domowników. Nie można nie wspomnieć o nieprzyjemnym zapachu odchodów, który przypomina woń zepsutego mięsa. Pozostawiają też po sobie resztki rozkładającego się pożywienia (np. myszy). Osoby, które miały z tym problemem do czynienia wiedzą, że niełatwo jest wytępić z domu ten zapach.

Kuny najpierw buszują w ogrodzie. Właśnie tam pierwotnie szukają pożywienia, bowiem żywią się wiśniami, winogronami czy morwą, a także myszami, chrząszczami czy błonkówkami. Aby nie posunęły się dalej i nie zbliżyły się do naszego domu, należy zadbać o to, aby otoczenie nie było dla nich zbyt atrakcyjne. Należy zabezpieczyć np. kosze na śmieci i nie pozostawiać resztek jedzenia w miejscach łatwo dostępnych .

