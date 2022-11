Wypłucz włosy naparem z goździków. Zapomnisz o farbowaniu włosów

Wiele płukanek do włosów, które można spotkać w drogeriach, sklepach i aptekach, korzysta ze składników, które daje nam natura. Jednak nie trzeba wybierać żadnego z drogeryjnych specyfików, ponieważ świetny kosmetyk można zrobić samodzielnie. Domowe płukanki do włosów nie tylko są świetnym uzupełnieniem codziennej rutyny pielęgnacyjnej, ale przede wszystkim są tanie i łatwe do zrobienia samodzielnie.