Wypoczynek w górach. Gdzie znaleźć miejsca z klimatem?

Karpacz należy zaliczyć do jednej z najpopularniejszych miejscowości w polskich górach. Obok Szklarskiej Poręby jest najchętniej odwiedzanym miejscem w Karkonoszach - dzieje się tak zarówno zimą, jak i latem. To świetny punkt wypadowy do wycieczek po górach. Wędrówki na Śnieżkę, do schroniska Nad Łomniczką, czy do atrakcyjnego widokowo Kotła Małego Stawu, pozwolą w pełni poczuć klimat Karkonoszy.