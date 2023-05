Wypróbowaliśmy koreańską metodę oczyszczania twarzy. "To naprawdę supersprawa"

Może wam się wydawać, że o oczyszczaniu twarzy wiecie już wszystko. Zdajecie sobie na pewno sprawę z tego, że jest to podstawowy krok w dbaniu o skórę. Tylko czysta cera jest w stanie skorzystać z dobrodziejstw kolejnych etapów pielęgnacyjnych – nakładanych na twarz toników, serum, kremów, boosterów. Dlatego szalenie istotne jest, by oczyszczanie było dokładne i skuteczne. Najlepiej, by składało się z dwóch etapów: demakijażu i właściwego mycia twarzy. Podwójne mycie zagwarantuje dogłębne oczyszczenie cery nie tylko z kosmetyków do makijażu, ale także z łoju, potu, kurzu i zanieczyszczeń środowiska. Nauczyły nas tego Koreanki, które słyną z nieskazitelnej cery. Dwuetapowe oczyszczanie jest ich podstawowym rytuałem pielęgnacyjnym i zarazem pierwszym z pięciu kroków dbania o cerę. Koreanki najpierw dokładnie usuwają makijaż olejkiem, a potem myją twarz delikatną pianką, by następnie przejść do kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych i odżywczych.