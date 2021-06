Wypróbuj krem z aktywatorem witaminy D i podaruj skórze trochę słońca!

Krem ANEW Hydra Pro Vita-D to przełomowa propozycja od Avon. Dzięki odkryciu, że witamina D jest jednym z kluczowych składników skóry, który wpływa na utrzymywanie jej nawilżenia na stałym poziomie, naukowcy Avon opracowali zaawansowaną formułę opartą na technologii Pro Vita-D, zapewniającą naszej cerze nawet do 72 godzin nawodnienia. Lekka, beztłuszczowa formuła kremu o świeżym zapachu sprawia, że przyjemnie rozprowadza się on po twarzy, daje uczucie odświeżenia, a także błyskawicznie się wchłania. Co więcej, jest idealny do stosowania w każdym wieku.