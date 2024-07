Wyrusz na weekend z przyjaciółką. Doświadcz iście królewskiego relaksu

Ofert miejsc, gdzie we dwie możecie wypocząć i zadbać o urodę, jest wiele. Możecie tam zapomnieć o bożym świecie i myśleć tylko o sobie, poddając się kuracjom, zabiegom i rozmawiając do woli. Warto jednak wybrać takie, w którym poczujecie się wyjątkowo, a proponowana Wam oferta atrakcji i zabiegów zadowoli nawet najbardziej wymagające gusta. W końcu ma to być weekend marzeń, po którym wrócicie zrelaksowane, wypielęgnowane, pełne energii i kobiecego piękna.

Dokładnie przyjrzyjcie się ofercie, wybierając adres na wypad. Na miejscu niekiedy może się okazać, że za większość zabiegów czy na przykład korzystanie z basenów termalnych i saun trzeba płacić dodatkowo. O posiłkach i degustacjach nie wspominając.

Nie warto decydować się również na miejsce, gdzie dojedziecie wykończone wielogodzinną podróżą i zamiast się relaksować, będziecie odpoczywać po długiej drodze. Wybierzcie sprawdzone SPA, działające od wielu lat, na przykład w uzdrowiskach, w których od setek lat dba się o dobrostan i samopoczucie gości. Wieloletnia tradycja nie przeszkadza, by były to miejsca nowoczesne, luksusowe i inspirujące. Tam zabiegi lecznicze naturalnie łączą się z profesjonalną odnową biologiczną na najwyższym poziomie. Jeśli na dodatek kochacie kontakt ze sztuką, powinnyście koniecznie przyjrzeć się temu, co oferuje Hotel Bristol Art & Medical SPA Busko-Zdrój.

Bierz przykład z Królowej Jadwigi

Ośrodek spa i hotel położony jest w miejscowości uzdrowiskowej o prawie 200-letniej tradycji w województwie świętokrzyskim, na malowniczym Ponidziu, w połowie drogi między Krakowem i Warszawą. Jedną z pierwszych pań, które kąpały się w miejscowej solance Buska-Zdroju, była królowa Jadwiga. I to już w roku 1393! Później wodę wykorzystywano do warzenia soli, choć już w czasach Stanisława Staszica, w roku 1783 roku, powstały dwie tężnie solankowe. Busko-Zdrój stało się prawdziwym uzdrowiskiem na początku XIX wieku. W 1808 roku magister medycyny Winterfeld z Pińczowa, przeprowadził pierwsze badania nad wykorzystaniem miejscowych wód do leczenia. Do Buska zaczęli przyjeżdżać pierwsi "goście kąpielowi", jak wtedy nazywano kuracjuszy. Solanki Buska-Zdroju pomagają na choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, neurologiczne czy dermatologiczne, obniżają ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i cukru. Idealnie dopasowane do chorób cywilizacyjnych i bolączek współczesnych pań, zmęczonych pracą, obowiązkami domowymi, stresem i nieprawdopodobnym tempem dzisiejszej codzienności.

Postaw na elegancki luksus

Hotel Bristol Art & Medical SPA Busko-Zdrój jest jednym z najbardziej luksusowych miejsc w całym uzdrowisku. Mieści się w zabytkowej XIX-wiecznej willi. Stylowa architektura secesyjna przeplata się tutaj z nowoczesnością. Historyczny budynek został wykończony minimalistycznie. Ozdobami wnętrz są współczesne rzeźby, płaskorzeźby i obrazy, bo zdaniem właścicieli hotelu to właśnie obcowanie ze sztuką pomaga odzyskać równowagę i poprawia samopoczucie. W Bristolu nie ma czasu na nudę. Oferta jest pełna wydarzeń kulturalnych i dodatkowych atrakcji. Ale przede wszystkim to czterogwiazdkowe miejsce, w którym medycyna i zabiegi pielęgnacyjne stoją na najwyższym poziomie. Na dodatek położone w pobliżu Parku Zdrojowego, z kilkusetletnimi drzewami, pachnącymi kwiatami klombami i urokliwymi alejkami, gdzie można poczuć moc i urodę natury.

Zadbaj o siebie

Na weekend z przyjaciółką Hotel Bristol Art & Medical SPA Busko-Zdrój przygotował specjalną ofertę. W pakiecie znalazły się przede wszystkim dwa komfortowe noclegi ze śniadaniami w wersji de luxe. W czasie, który przyjaciółki spędzą w uzdrowisku, mogą skorzystać z wielu zabiegów upiększających proponowanych przez hotel. Warto zacząć od 30-minutowego masażu relaksacyjnego dla każdej z pań. Jeśli to za mało, można skorzystać z mechanicznego masażu Hydrojet. Wystarczy położyć się na kauczukowym łóżku i poddać wpływowi zmiennych strumieni ciepłej wody. Efekt murowany, jak w przypadku tradycyjnego zabiegu.

Kilogramy zmęczenia, które osadzają się na zestresowanej skórze, zejdą z pań razem z trójfazowym, godzinnym zabiegiem Fontia na skórę całego ciała. Fontia składa się z trzech faz. Oczyszczenie pomaga pozbyć się warstw złuszczonego naskórka poprzez zastosowanie algowego peelingu do ciała z olejem buriti. Kryształki cukru i soli pomogą pozbyć się martwego naskórka i oczyścić skórę, a masaż, pozwalający rozprowadzić preparat, budzi ciało, by z większą energią przyjęło składniki aktywne.

Potem przyjdzie pora na maskę do ciała na bazie białej glinki, wspartej przez witaminy i oleje roślinne, która odżywi waszą skórę, dodając jej energii i zdrowego wyglądu. Zabieg kończy nałożenie masła do ciała. Zawarte w kosmetyku algi ujędrniają skórę, regenerują ją i pomagają jej w ochronie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Preparaty są naturalne, a do ich stworzenia wykorzystano m.in. roślinne składniki: masło shea, oleje: arganowy, ze słodkich migdałów, makadamii i awokado oraz buriti z owoców amazońskiej palmy. Panie, które poddają się temu zabiegowi, zauważają zmniejszenie cellulitu, rozjaśnienie rozstępów, większą jędrność i elastyczność skóry. Ciało wygląda młodziej, odzyskuje świeżość i energię witalną.

Idealne dla Ciebie

Aby dbać o wygląd, trzeba używać odpowiednich kosmetyków. To, co sprawdza się u koleżanki, nie musi być odpowiednie dla nas. Dlatego Hotel Bristol Art & Medical SPA Busko-Zdrój korzystającym z kobiecego weekendu przyjaciółkom oferuje diagnostykę skóry z doborem kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Dodatkowo każda z pań może skorzystać z godzinnego zabiegu Creamy z preparatami dobranymi przez kosmetologa. Z pewnością zobaczycie różnicę.

Wypielęgnowane ciało zasługuje na relaks. Ten zapewnić może kąpiel SPA z lampką wina. To doskonała okazja na naprawdę szczere rozmowy z przyjaciółką. Warto to wykorzystać, bo ta szczerość zaowocuje wzmocnieniem Waszych więzi, a przy okazji wyjątkowym królewskim relaksem.

Jeśli obie przyjaciółki lubią ruch, w Hotelu Bristol Art & Medical SPA Busko-Zdrój będą miały co robić. Po pierwsze otrzymują pełną dostępność do basenu. Pewnie od razu pomyślałyście o szczypiącym w oczy i niszczącym kostiumy kąpielowe chlorze, którym dezynfekowana jest woda? Nic bardziej mylnego! W Bristolu do dezynfekcji basenu używane jest nanosrebro. Równie skuteczne, a obojętne dla naszych skór, ubrań i przede wszystkim spojówek.

Panie mogą skorzystać także z sauny fińskiej i parowej albo przejść ścieżkę Kneippa, czyli naprzemienne niecki z ciepłą i zimną wodą, które hartują odporność i pomagają na początkowym stadium żylaków na nogach. Przyjaciółkom z pewnością spodoba się poziom trzeci hotelu. Ta strefa relaksu to zewnętrzna sauna, leżaki, jacuzzi, które już czekają na Waszą wizytę i długie godziny rozmów, na które zwykle nie miałyście czasu. Ale jeśli korci Was, żeby naprawdę poćwiczyć, codziennie czeka aqua aerobik i sala cardio. A po zabiegach i ćwiczeniach można wyruszyć na odkrywanie miejsc i zakamarków jednego z najstarszych uzdrowisk w Polsce.

Hotel Bristol Art & Medical SPA Busko-Zdrój umożliwia rezerwację specjalnej oferty weekendowej dla przyjaciółek. Można ją odwołać (oby nie!) bez kosztów na 14 dni przed terminem. Taki weekend to marzenie wielu pań. W ten sposób możecie świętować urodziny jednej z was, podziękować za coś wyjątkowego, jak świadkowanie na Waszym ślubie, lub po prostu urwać się z codziennego kieratu i naprawdę porozmawiać. Możecie w ten sposób na chwilkę zapomnieć o pracy, problemach rodzinnych i małżeńskich, finansowych. Bo przecież o sobie zapomnieć nie możecie. Potrzebujecie siły, bo bez was nic się nie uda. Wykorzystajcie szansę, jaką daje Wam Hotel Bristol Art & Medical SPA Busko-Zdrój.

