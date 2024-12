Wyrwała się z nałogu. "Zorientowałam się kiedy ubrania się nie mieściły"

Nadmierne kupowanie różnych rzeczy często powiązane jest z naszym stanem emocjonalnym. Zdarza się, że osoby, które mierzą się z tym nałogiem, kupują sobie coś, żeby lepiej się poczuć lub by zostać bardziej docenionym. Taki sam problem miała Marianna Zydek.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!