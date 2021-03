Peeling kawowy. Wykorzystaj fusy z kawy do domowego peelingu. Efekty cię zaskoczą

Peeling kawowy – dlaczego warto go stosować?

Stosując kosmetyki pielęgnacyjne na suchą skórę uniemożliwiamy prawidłowe wchłanianie się kremów. Aby idealnie przygotować skórę do lata należy ją nawilżyć. Jak to zrobić skutecznie? Regularnie stosować peelingi. Polecamy te wykonane samodzielnie w domu. Idealnym jest peeling kawowy, składniki do jego przygotowania są w każdej kuchni. Do stworzenia idealnego peelingu potrzebujemy zaledwie kilku minut. Nie dość, że będzie to produkt bezpieczny, to jeszcze zaoszczędzimy pieniądze i czas.