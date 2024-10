Zmiana czasu będzie łagodniejsza. Wypij tuż przed snem

Jesienią przesuwamy zegary o godzinę do tyłu i choć oznacza to dłuższy sen, wielu z nas odczuwa dyskomfort związany ze zmianą rytmu dnia. Pojawia się zmęczenie, a czasami nawet przygnębienie. Jak możemy się do tego przygotować, aby jak najlepiej powoli "przyzwyczaić" organizm do zmiany czasu? Przedstawiamy kilka sprawdzonych trików, które warto wdrożyć w życie już teraz.

Co się dzieje z organizmem po zmianie czasu?

Nasze ciało ma naturalny rytm dobowy, regulowany przez wiele czynników. Kiedy przesuwamy wskazówki zegarów, ten rytm zostaje zakłócony. Jeszcze kilka dni po zmianie czasu możemy odczuwać zmęczenie, senność lub obniżenie nastroju. Niektórzy borykają się także z bólami głowy, osłabieniem apetytu i nerwowością.

Niektórzy mogą nabawić się poważnych problemów ze snem. Często po zmianie czasu występują trudności z zasypianiem oraz budzeniem się o wypracowanej miesiącami godzinie, która w nowej rzeczywistości będzie niewłaściwa. Kiedy codzienna rutyna snu zostanie wywrócona do góry nogami, może to doprowadzić do niedoboru snu, a w niektórych przypadkach do zaburzeń pracy całego organizmu.

Zmiana czasu już za kilka dni. Jak sobie z nią poradzić?

W 2024 roku zmiana czasu na zimowy nastąpi w ostatni weekend października, czyli z soboty - 26 października, na niedzielę - 27 października. W nocy przesuniemy wskazówki o jedną godzinę do tyłu, z 3:00 na 2:00. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę dłużej.

Zmiana czasu z letniego na zimowy, może być dla wielu osób sporym wyzwaniem. Z tego też względu już tydzień wcześniej warto wdrożyć kilka prostych zasad do swojej codzienności, które pomogą przetrwać ten trudny czas.

Na kilka dni przed zmianą czasu spróbuj kłaść się spać nieco później niż zwykle. Wystarczy nawet pięć bądź dziesięć minut każdego dnia, dzięki czemu po zmianie czasu twój organizm nie dozna szoku i łatwiej przyzwyczai się do nowej rzeczywistości.

Zrezygnuj z kofeiny i napojów energetyzujących (tym bardziej z alkoholu) tuż przed snem. Tego rodzaju substancje mogą zaburzyć jakość snu i sprawić, że trudniej będzie ci zasnąć lub obudzić się rano wypoczętym.

Postaraj się prowadzić regularny tryb życia. Zrezygnuj z drzemek z ciągu dnia, a podczas wieczornej rutyny nie zapominaj o relaksacji. Kilkuminutowa medytacja oraz ciepła kąpiel tuż przed snem mogą znacząco wpłynąć na komfort twojego odpoczynku i snu.

Aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę. Osoby ćwiczące mają tendencję do głębszego i bardziej regenerującego snu. Wieczorny trening może pomóc ci w redukcji stresu i napięcia, co pozytywnie wpłynie na twoje samopoczucie.

Unikaj jedzenia bezpośrednio przed snem. Postaraj się wyciszyć. Zamiast przeglądać ulubione aplikacje w telefonie lub oglądać telewizję, sięgnij po książkę. Krótko przed snem możesz też napić się naparu z melisy, która wyciszy twój organizm i pomoże ci lepiej przespać noc.

