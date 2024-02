Wyrzucili to do lasu. "Trudno mi zrozumieć sprawców"

Jak przekazali leśnicy - ktoś wyrzucił do lasu w okolicach ul. Wileńskiej i Łukasiewicza w Sosnowcu kilkaset kilogramów spleśniałego, krojonego chleba. "To ewidentna próba zaoszczędzenia przez sprawców na utylizacji zepsutej żywności" - napisano. Podkreślono też, że takie jedzenie może zagrażać życiu zwierząt.

"Musieliśmy działać szybko, bo życie i zdrowie zwierząt leśnych, które już zaczęły zjadać porzucone pieczywo, jest nie do oszacowania, koszty utylizacji spleśniałego chleba są drugorzędne" - przekazał Grzegorz Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz.

"Zatrucie pokarmowe, to tylko drobny początkowy problem. W najgorszych przypadkach nieodwracalnemu uszkodzeniu ulega wątroba. Nagromadzenie miotoksyn zarówno u zwierząt jak i ludzi prowadzi do mutacji komórek i w efekcie do choroby nowotworowej" - dodano.