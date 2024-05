Włożyła sukienkę z dziurkami. Wyglądała obłędnie

Na kolacji pojawiły się gwiazdy z okładek magazynów - w tym Jennifer Lopez, Sienna Miller i Zendaya , która przyszła w towarzystwie swojego przyjaciela, stylisty i prywatnego dyrektora kreatywnego, Law Roacha. Gwiazda "Diuny" jest tegoroczną współprowadzącą Gali MET, dlatego nie mogło zabraknąć jej na uroczystej kolacji zorganizowanej w domu Anny Wintour. Co z na tę okazję wybrała Zendaya? Sukienkę, w której miłośniczki stylu vintage zakochają się od pierwszego wejrzenia .

Zendaya wybrała wyjątkowo dziewczęcą i pełną uroku sukienkę z kolekcji Johna Galliano z 1998 roku. Dopasowany do sylwetki model miał długość midi i dzianinową strukturę. Faktura "puszczała" drobne oczka , tworząc ciekawy i delikatnie prześwitujący efekt.

Zendaya w drodze na uroczystą kolację do Anny Wintour

Zaś makijaż aktorki nawiązywał do uroczych haftów. Zendaya postawiła na dziewczęcy make up , który rozświetlał cerę z pomocą różu na policzkach i brzoskwiniowego błyszczyka na ustach. Sprężysta fryzura typu bob z przedziałkiem na boku była zwieńczeniem całości, a ciemny i długi manicure kontrastował z kolejną udaną stylizacją gwiazdy.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!