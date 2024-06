Wysłuchała uczniów. Chcą testów psychologicznych dla nauczycieli

Pomysłodawcą spotkań z uczniami jest Paweł Zapora, uczeń II LO w Białymstoku, który w trakcie spotkania z Donaldem Tuskiem zasugerował, że politycy, chcąc zmieniać polskie szkolnictwo, powinni poznać zdanie samych uczniów. Pomysł spodobał się liderowi PO, co poskutkowało spotkaniem z setką uczestników szkół ponadpodstawowych.

Obrady Okrągłego Stołu Uczniowskiego odbyły się z udziałem szefowej MEN Barbary Nowackiej, która usłyszała od jednego z uczniów, że "nie ma dobrej edukacji bez nauczycieli, (...), a nie ma dobrych nauczycieli bez jakościowych szkoleń". Jednak postulat o zwiększoną liczbę dodatkowych kursów dla kadry to niejedyna rzecz, o którą wnioskowali uczniowie.

Inny uczestnik spotkania stwierdził, że przyszli nauczyciele powinni przechodzić badania psychologiczne. Zauważył, że skoro w Polsce jest deficyt nauczycieli, warto sprawdzać, czy osoby, które zgłaszają się na to stanowisko, na pewno się nadają.

Ta wypowiedź poruszyła internautów. Pedagodzy, którzy znajdują się w grupach w mediach społecznościowych, nie kryli swojego niezadowolenia. Wielu z nich uważa, że jeśli mają przechodzić badania, to testy powinni przechodzić również rodzice, uczniowie, a przede wszystkim politycy i ministrowie, zwłaszcza ci odpowiedzialni za edukację.

