Wysmaruj tym sedes. Po chwili będzie lśnić jak w hotelu

Czyszczenie toalety to jedna z najważniejszych czynności, o których powinniśmy pamiętać podczas sprzątania domu. Nie chodzi tylko o powody estetyczne – regularne dbanie o higienę zapobiegnie namnażaniu się groźnych chorobotwórczych bakterii. Jednocześnie dla wielu osób czyszczenie toalety jest najbardziej żmudną i nieprzyjemną częścią porządków.

Jak szybko wyczyścić toaletę? Istnieje kilka bardzo prostych sztuczek, które nam w tym pomogą. Mało znanym trikiem jest wykorzystanie w tym celu chusteczek do bębnowej suszarki do ubrań. W suszarce sprawiają one, że ubrania nie elektryzują się i nie gniotą, a także przyjemnie pachną. Podczas czyszczenia sedesu skutecznie usuną z muszli kurz, włosy, a także inne zanieczyszczenia, które czasem trudno usunąć wilgotną szmatką.