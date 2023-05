Żółte plamy wreszcie znikną. Wystarczy kilka minut

W takich przypadkach warto przejść na produkty czyszczące oparte o ekologiczne składniki. Czyszczą one równie skutecznie, co klasyczne środki czystości, jednak ich zapach nie jest tak drażniący. Większość ekologicznych produktów do sprzątania łazienki opiera się na sodzie oczyszczonej, kwasku cytrynowym i occie. Każdy z wymienionych składników posiada właściwości wybielające, dlatego też z powodzeniem można użyć ich do wybielania deski toaletowej.