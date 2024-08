Częsta praktyka w blokach. Możesz słono zapłacić

Są osoby, które trzymają buty na klatce schodowej. Niektórzy wynoszą na korytarz nawet szafki. Nie zawsze jest to jednak legalne. W praktyce klatki schodowe, korytarze, piwnice i inne części wspólne budynku podlegają przepisom, które regulują sposób ich użytkowania. Te przestrzenie są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

Co to oznacza w praktyce? Każdy przedmiot pozostawiony na klatce schodowej może stanowić przeszkodę lub zagrożenie w przypadku nagłej ewakuacji.

Kwestia przechowywania przedmiotów na klatce schodowej jest również regulowana przez przepisy przeciwpożarowe. § 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraźnie określa minimalną szerokość drogi ewakuacyjnej na 80 cm. Każdy przedmiot, który tę szerokość ogranicza, może stanowić zagrożenie w przypadku ewakuacji, co jest szczególnie niebezpieczne w sytuacjach pożarowych.

Naruszenie przepisów przeciwpożarowych może prowadzić do poważnych konsekwencji. Gdy straż pożarna lub straż miejska stwierdzą, że pozostawione na klatce schodowej przedmioty stanowią zagrożenie, mają prawo nałożyć mandat na właściciela lokalu. Może wynosić nawet 5000 złotych. W skrajnych przypadkach, gdy nasze działanie prowadzi do poważnego zagrożenia, możliwa jest kara aresztu na okres od 5 do 30 dni.