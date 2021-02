"Wysokie Obcasy Extra" o stylizacji na strajk. "Koszula za 300 zł, nerka za 400"

"Z cyklu 'Kiedy kapitalizm wjedzie na pełnej'. Hej, dziewczyno! Jesteś w… tym, że rząd pod ramię z Kościołem odbierają ci prawo do decydowania o sobie? Twój gniew sprawia, że wychodzisz protestować? Fantastycznie! 'Wysokie Obcasy' mają materiał stworzony dla ciebie! Protesty uliczne w zimie to znakomita okazja, by błysnąć stylem i smakiem" – ironizowała w swoim poście Zagórska.

Zagórska zamieściła na InstaStories odpowiedź autorki materiału w "WO". Ta wyjaśniła, że był on reakcją na potrzebę czytelniczek, mających dosyć "czytania o szminkach". Pisała też o wspieraniu strajków przez marki. Oba argumenty Zagórska obaliła. Jej zdaniem, skoro kobiety potrzebują takich treści przed pójściem na strajk, najlepiej zrobić je bez wskazywania konkretnych marek. "To też znakomita okazja do podkreślenia że protest to nie rewia mody" – uczuliła.