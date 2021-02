"Był moim oprawcą". Evan Rachel Wood oskarża Marilyna Mansona o znęcanie się

Evan Rachel Wood oskarża Marilyna Mansona

Obecnie 33-letnia gwiazda serialu "Westworld", powiedziała, że ​​spotkała muzyka, gdy miała 18 lat, a on – 36. W 2018 roku Wood zeznawała przed podkomisją sądową w Izbie Reprezentantów w ramach starań o przyjęcie projektu ustawy dotyczącej praw ofiar napaści seksualnej. Ta została przyjęta we wszystkich 50 stanach USA. "Toksyczne wykorzystywanie psychiczne, fizyczne i seksualne, które zaczęło się powoli, ale z czasem eskalowało, w tym groźby przeciwko mojemu życiu, silne pranie mózgu. Budziłam się obok mężczyzny, który twierdził, że kocha mnie i gwałci to, co uważał za moje nieprzytomne ciało" – mówiła o swoich doświadczeniach podkomisji, chociaż nie wymieniła wówczas sprawcy tych krzywd.