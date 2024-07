Pokój w plastry i rozłóż w ogrodzie. Ślimaki znikną w jedną noc

Pojawiają się w zasadzie znikąd, zwłaszcza po deszczu. Ślimaki to niezapowiedziani goście, których żaden ogrodnik nie chce widzieć na swojej działce. O ile kilka osobników nie stanowi wielkiego zagrożenia, to ich większa ilość może poważnie zniszczyć uprawy.

Dziury w liściach, srebrzyste ślady śluzu, zjedzone do samej ziemi sadzonki, zgryzione owoce i warzywa, zwłaszcza te rosnące nisko. To oznaki tego, że w twoim ogródku zadomowiły się ślimaki.

Przydomowa działka jest dla nich prawdziwym rajem. Nie dość, że znajdują w nim pożywienie w postaci ich ulubionych roślin, to do tego panują tam warunki, które wprost uwielbiają.

Zamiast sięgać po chemiczne środki ochrony roślin, które mogą być szkodliwe dla środowiska, warto wypróbować naturalne i humanitarne metody. Jedną z nich jest wykorzystanie buraków ćwikłowych jako przynęty do stworzenia pułapki na ślimaki. Metoda ta jest nie tylko ekologiczna, ale także bezpieczna dla innych mieszkańców ogrodu.

Poczekaj do rana. Załóż rękawice i zbierz wszystkie ślimaki, które zgromadziły się wokół buraków. Przenieś ślimaki w inne miejsce, jak najdalej od swojego ogródka, aby nie wróciły do Twoich upraw. Pamiętaj, aby zawsze używać rękawiczek, ponieważ ślimaki mogą przenosić różne patogeny.

