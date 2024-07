Zawieś żółtą wstążkę w ogrodzie. Uciążliwy problem z głowy

Na pierwszy rzut oka może wydawać się zwykłą ozdobą, jednak ma ona znacznie ważniejszą funkcję. Żółta wstążka jest bowiem elementem jednej z najstarszych metod stosowanych przez ogrodników do odstraszania szkodników, a konkretnie mszyc. Ten prosty, a zarazem skuteczny trik był stosowany już przez nasze babcie, które doskonale znały naturalne sposoby walki z ogrodowymi szkodnikami.

Żółta wstążka na mszyce

Mszyce to małe, ale niezwykle uciążliwe owady, które potrafią zrujnować nawet najpiękniejszy ogród. Rozmnażają się w zastraszającym tempie, żywiąc się sokami z pędów roślin. Ich inwazja często kończy się całkowitym zniszczeniem plonów, co jest prawdziwym koszmarem dla każdego ogrodnika. Rośliny zaatakowane przez mszyce tracą swoje właściwości odżywcze i często nie nadają się do spożycia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Okazuje się, że istnieje sposób na skuteczne pozbycie się mszyc. Wystarczy przyciągnąć do ogrodu owady, które żywią się mszycami, takie jak biedronki. Tu z pomocą przychodzi żółta wstążka.

Zwab biedronki do ogrodu

Żółta wstążka zawieszona na roślinie narażonej na atak mszyc może zdziałać prawdziwe cuda. Metoda ta bazuje na naturalnych instynktach owadów.

Biedronki widzą żółty kolor jako atrakcyjny, co skłania je do przelotu w jego kierunku. Kiedy już znajdą się na miejscu, natychmiast przystępują do polowania na mszyce. Są w tym niezwykle skuteczne – jedna biedronka potrafi zjeść nawet do 50 mszyc dziennie! Dzięki temu nasz ogród może być wolny od tych uciążliwych szkodników w bardzo krótkim czasie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl