Wystarczy kilka kropel tego syropu, a teściowa pozazdrości storczyków

Uprawa storczyków nie jest dla osób o słabych nerwach. Te rośliny choć przepiękne, są bardzo wrażliwe. Gdy dbamy o nie we właściwy sposób, nagradzają przepięknymi kwiatami, od których wprost trudno oderwać oko. Niektóre parapety zdobi cała feria barw, zamknięta w różnych kształtach i rozmiarach kwiatów.

Orchidee potrafią zdobić domy przez długie lata, jednak często zdarza się, że potrafią zacząć marnieć w oczach. W takiej sytuacji należy się upewnić, czy cała pielęgnacja jest prowadzona zgodnie z zasadami. Storczyki lubią ciepły i wilgotny klimat, co jest mocno problematyczne w okresie zimowym w Polsce. Gdy rozpoczyna się sezon grzewczy rośliny mogą mieć problem ze zbyt suchym powietrzem. Z drugiej strony, jeśli zaczynami wietrzyć pomieszczenie i doleci do nich zimne powietrze z zewnątrz, także to może zaszkodzić kwiatom.