Wsyp do ziemi w doniczce. Zmarniały storczyk odżyje

Storczyki to jedne z najbardziej popularnych kwiatów doniczkowych w polskich domach, znane ze swojego spektakularnego wyglądu i bogatej kolorystyki. Jednak nawet najzdrowsze storczyki mogą wymagać wsparcia, gdy zaczynają usychać czy gubić pąki. Kluczem do utrzymania ich w doskonałej formie jest odpowiednia pielęgnacja, obejmująca także specjalne odżywianie roślin. Na szczęście nie oznacza to nadwerężenia naszego portfela.