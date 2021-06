W miejskich fontannach kąpią się od dzieci. "Największa głupota tego lata"

- Widziałam jak matka trzylatka podeszła do fontanny przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, nalała z niej wody do butelki i dała się napić dziecku. Kiedy zwróciłam jej uwagę, odpowiedziała, że jest gorąco, ona nie ma innej wody. Dodała, że przecież kiedyś dzieciaki spędzały na dworze całe dnie, jadły i piły to, co znalazły i nie poumierały. Nie dawałam za wygraną, ale wtedy obraziła się i zapytała, dlaczego żałuję dziecku wody – mówi Anna Krasnodębska – dyplomowana opiekunka dziecięca.