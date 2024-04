Wystarczy pół zakrętki. Nie zobaczysz kurzu tygodniami

Kurz to w zasadzie pył zawieszony w powietrzu, który składa się z małych fragmentów organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów. Jego obecność może być niekorzystna dla zdrowia, szczególnie u osób cierpiących na alergie. Chociaż całkowite usunięcie kurzu z domu nie jest możliwe, jego nagromadzenie na meblach czy sprzęcie można minimalizować, używając do tego specjalnych środków. Zanim jednak wybierzemy się do drogerii, wypróbujmy domowy środek.

Kontynuacja artykułu znajduje się poniżej materiału wideo

Kurz nie siada. Wystarczy przetrzeć tym meble

Kurz składa się z drobnych cząstek skóry, włókien, roślinnych resztek, sierści, piasku i pyłu. Jest to również środowisko, w którym bytują bakterie oraz, co ważniejsze, szkodliwe roztocza. Istnieje możliwość zredukowania ilości kurzu w naszym otoczeniu. Kluczowym jest częste mycie podłóg, dokładne odkurzanie oraz systematyczne czyszczenie mebli.

Co więcej, możemy nieco spowolnić osadzanie się kurzu, wykorzystując sprawdzony trik. W tym celu można przygotować własną mieszankę, której głównym składnikiem jest... płyn do płukania tkanin. Ma on bowiem właściwości antystatyczne, dzięki czemu zapobiega osiadaniu się kurzu na meblach oraz domowych sprzętach. Regularne stosowanie tego roztworu sprawi, że problem będzie znacznie mniejszy.

Domowy specyfik na kurz. Jak go zrobić?

Nie należy jednak przecierać mebli samym płynem do tkanin. Aby ten sposób zadziałał, musimy zrobić prostą mieszankę, której przygotowanie jest dziecinnie proste. Potrzebujemy butelkę ze spryskiwaczem o pojemności pół litra, przegotowaną wodę oraz płyn do płukania. Najpierw nalewamy wodę do pojemnika, a następnie dodajemy do niej pół nakrętki płynu do płukania. Zamykamy butelkę i potrząsamy ją energicznie, aby składniki się połączyły.

Pamiętaj, że nie zawiera ona środków czyszczących, dlatego należy aplikować ją wyłącznie na czyste powierzchnie. Nie psikaj też produktu bezpośrednio na meble czy urządzenia. Zamiast tego, zwilż ściereczkę z mikrofibry i delikatnie przetrzyj nią interesujący cię obszar. Nie tylko spowolnisz osadzanie się kurzu, lecz również rozniesiesz po domu przyjemny zapach. Aby efekt był trwały, stosuj opisaną metodę raz na sześć-siedem dni.

Dołącz do naszej grupy na FB - #Samodbałość. Tutaj będziemy dzielić się najnowszymi wiadomościami o wywiadach i historiach. Przyłącz się do nas i zaproś do wspólnoty znajomych. Oczekujemy na Ciebie!

Masz ciekawe informacje, zdjęcia lub film? Wyślij to do nas za pośrednictwem dziejesie.wp.pl