Wystroiła się na jesienny spacer. Ale coś poszło nie tak

Eklektyzm wiedzie prym we współczesnej modzie. Co nie oznacza, że połączenie wszystkiego ze wszystkim stanowi przepis na stylizacyjny sukces. Przeciwnie - każdy eklektyczny i udany look bazuje na koncepcji. Chociaż może wydawać się, że został stworzony w "5 minut", to rzadko kiedy stoi za nim przypadkowość. Ekspertki w dziedzinie mody doskonale wiedzą, jak łączyć ze sobą skrajne style, ale stylizacja Kasi Cichopek zdecydowanie nie należy do najlepszych.