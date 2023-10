Wystroiła się w róż od stóp do głów. Szczyt elegancji czy wpadka?

Agata Duda zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami. Wraz z małżonkiem wręczyła dyplomy stypendialne dzieciom żołnierzy i pracowników służb publicznych, którzy podczas pełnienia służby zostali ciężko ranni bądź zginęli. Pierwsza dama pozowała do zdjęć z podopiecznymi fundacji, ubrana od stóp do głów w kolor łagodny, przyjazny i ocieplający wizerunek.