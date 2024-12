Wystroiła się w suknię wieczorową. Wyglądała inaczej niż zwykle

Magdalena Waligórska zyskała popularność za sprawą roli Wioletki, w którą wcielała się przez osiem lat w serialu "Ranczo". Teraz zdecydowanie częściej można ją oglądać w teatrze. Ale warto wspomnieć, że aktorka jakiś czas temu dołączyła do obsady "M jak miłość" – gra u boku Krystiana Wieczorka i Jacka Kopczyńskiego.

Magdalena Waligórska zdecydowała się na długą do ziemi kreację w odcieniach beżu. Uwagę zwraca tutaj gorsetowa góra bez ramiączek z atłasowymi wstawkami. Warto jednak zaznaczyć, że wyeksponowany dekolt aż się prosi o naszyjnik, nawet najprostszy.

Reszta sukni została wykonana z prześwitujących tkanin oraz cekinów mieniących się odcieniami złota. Dół spływał ku ziemi, nie przylegając do nóg w stylu "syrenki". Kreacja wyglądała naprawdę imponująco i mogłaby znaleźć się w szafie gwiazdy Hollywood, a potem na czerwonym dywanie.

