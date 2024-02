Wysyłała intymne zdjęcia. Nauczycielka z UK straciła uprawnienia

Laura Martland, 39-letnia nauczycielka przedmiotów ścisłych z Penketh High School w Warrington w angielskim Cheshire, została zwolniona we wrześniu 2021 r. po tym, jak stwierdzono, że nawiązała z uczniem nieprofesjonalną relację.

Jak podaje "Daily Mail", teraz straciła prawo do wykonywania zawodu. Ustalono, że poza godzinami lekcyjnymi wysłała do ucznia wiadomości o nieprzyzwoitej treści.

Laura Martland pracowała w Penketh High School od marca 2007 r. do września 2021 r., gdy została zwolniona za swoje naganne zachowanie.

Wykryto również, że wysyłała treści, które zachęcały ucznia do spożywania alkoholu. Poza tym udzielała uczniowi porad dotyczących związków. Zazwyczaj robiła to w późnych porach. Jedną z wiadomości wysłała o 00:29.

