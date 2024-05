Uzbrój się w suszarkę i prześcieradło. Raz‑dwa pożegnasz uciążliwy kłopot

Czyściłaś kaloryfery po sezonie grzewczym? To obowiązek zaniedbywany przez wielu ludzi. Nie pozwól, by mnożyły się tam zanieczyszczenia. Nie wiesz, jak wyczyścić grzejnik? Nie musisz niczego rozkręcać, ani manewrować we wnętrzu zmiotką. Wszystko, czego potrzebujesz, to suszarka i materiał większych rozmiarów — może to być stare prześcieradło, ręcznik kąpielowy itp.