Przecierasz liście po tej stronie? Możesz zapchać delikatne szparki

Jak stosować olej neem do przecierania liści roślin?

Aby efektywnie użyć oleju neem do pielęgnacji roślin domowych, należy wymieszać go z wodą i łagodnym środkiem do mycia naczyń. Ilość zalecana to 5 kropli olejku neem, kilka kropli płynu do mycia naczyń i 1 litr letniej, miękkiej wody. Roztwór może być zastosowany do kilku godzin po wymieszaniu.