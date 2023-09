Wyszła na miasto w majtkach. Stylistka komentuje nowy trend

Prześwitujące sukienki

W latach 60. Yves Saint Laurent zaprezentował światu pierwszą prześwitującą koszulę, ujawniając wszystko to, co modelka miała pod spodem. Wówczas trend rozniósł się głośnym echem, będąc wyjątkowo kontrowersyjnym. Często pojawiał się także w latach 90. Doskonale pamiętamy debiutującą wówczas Kate Moss, ubraną w prześwitującą halkę, pod którą nie było nawet stanika. Chociaż z prześwitami mamy do czynienia od wielu sezonów, to wciąż nie przestają zaskakiwać, szokować i wywoływać negatywnych komentarzy.