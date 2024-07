Wyszła z psem na spacer. Aż trudno oderwać od niej wzrok

Jak ubrać się na spacer ze swoim czworonogiem? Emily Ratajkowski najwyraźniej znacznie bardziej ceni sobie trendy zamiast wygodę. Ostatnio po ulicach Nowego Jorku przechadzała się w mini, która od razu przykuwała spojrzenia. Czy aby na pewno był to dobry wybór?

Zanim zdecydujemy się na psa, powinniśmy dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw. W końcu opieka nad zwierzętami często jest niezwykle wymagająca. Wiąże się to również z częstymi spacerami, o czym przekonała się Emily Ratajkowski.

Modelka już kilka lat temu wzięła pod opiekę psa. Często spaceruje z nim po ulicach Nowego Jorku. To okazja dla fotoreporterów, którzy na okrągło robią jej zdjęcia. Ostatnia stylizacja, którą wybrała na spacer z pupilem, może jednak zaskakiwać.

