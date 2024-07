Wyszła za Rosjanina. Tak zachowywał się na początku wojny

Karolina Gruszka i Iwan Wyrypajew są małżeństwem od 2007 roku. Para ma córkę, 12-letnią Magdalenę, z którą początkowo mieszkali w Moskwie. Wszystko zmieniło się w 2014 roku, po wydarzeniach mających miejsce na Krymie. Aktorka razem z mężem i córką zdecydowała się przeprowadzić do Polski. Publicznie potępili działania Putina.

Na początku 2024 roku Karolina Gruszka i Iwan Wyrypajew udzielili wspólnie wywiadu dla "Zwierciadła". To w nim opowiedzieli m.in. jak zmieniło się ich życie po wybuchu wojny w Ukrainie. Para nie ukrywała, że przeżyła wówczas "emocjonalną masakrę".

