Zdradził ją z przyjaciółką. Poślubiła jej męża

Przez 15 lat Shania Twain była związana z Robertem "Muttem" Lange'em, producentem muzycznym, który pomógł jej osiągnąć szczyty w świecie muzyki country. Ich małżeństwo rozpadło się w 2008 roku po ujawnieniu romansu Lange'a z najlepszą przyjaciółką Shanii, Marie-Anne Thiébaud. Dla Shanii był to cios nie tylko jako zdrada małżeńska, ale również osobista – zdrada przyjaźni. To tylko potęgowało ból.

Ironią losu jest to, że dzisiaj Marie-Anne jest żoną Roberta, a Shania znalazła miłość u boku Frédérica Thiébaud, byłego męża Marie-Anne. Oboje miesiącami byli oszukiwani. Kiedy poznali prawdę, postanowili się wspierać. Nie przewidzieli, że między nimi pojawi się uczucie. Para pobrała się zaledwie sześć miesięcy po rozwodzie Shanii i "Mutta".

Pomimo bólu, jaki sprawiła jej zdrada, Shania Twain w jednym z wywiadów Twain przyznała, że pomimo jego niewierności, zasługuje on na "empatię i zrozumienie". Podkreśliła jednak, że wybaczenie nie oznacza wymazania złych wspomnień.

Co ciekawe, Shania porównała zdradę Lange'a do relacji z jej biologicznym ojcem.

- Mój ojciec jest lepszym przykładem, ponieważ jest to ktoś, komu całkowicie odpuszczam grzechy (...). Czuję się źle z tym, że miał problemy. Dlatego bardzo trudno jest nienawidzić lub nie być w stanie wybaczyć – wyznała Shania.

