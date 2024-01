Wyznaczono konkretną temperaturę w pracy. Gdy spada, możesz iść

W jakiej temperaturze nie można pracować? Jasne przepisy

Obowiązek utrzymania właściwej temperatury w miejscu pracy należy do pracodawcy. To wymóg prawny, który został uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, które dotyczy ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Mimo że temperatura panująca w różnych zakładach pracy do pewnego stopnia jest uzależniona od specyfiki takiego czy innego zawodu, to jednak nie powinna spadać poniżej ściśle określonych norm.