Wyznała, że mierzy się z atakami padaczki. Nie jest jednak w tym sama

Monika Miller otworzyła się na temat chłopaka

Celebrytka nie ukrywa, że ataki padaczki to nowa przypadłość, z którą musi się na co dzień mierzyć. Wyznała "Plotkowi" jednak, że może liczyć na pomoc swojego chłopaka. Pavlo Moskalenko oraz Monika Miller już jakiś czas temu zamieszkali ze sobą, dlatego to właśnie on jest przy niej podczas epilepsji.