Malwina Wędzikowska aktualnie znana jest przede wszystkim jako prowadząca programu "The Traitors. Zdrajcy". Prace nad drugim sezonem formatu są już w toku. Nowe odcinki trafią na antenę prawdopodobnie wiosną 2025 roku.

– Na izbie przyjęć naprawdę nie zwracasz uwagi na to, czy jesteś w piżamie, czy ci po prostu cieknie ślina z ust. Czy ludzie cię widzą w takim po prostu najbardziej skopanej wersji ciebie? Po prostu chcesz, żeby ci pomogli, żeby na chwilę przestało boleć. Mdlejesz, wymiotujesz. To jest po prostu okrutne – dodała ze łzami cieknącymi po policzkach.

