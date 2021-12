Wzięła córki pod rękę i wyjechała z kraju. "Nasza przepustka do słońca"

- Za nami dłuuuugi i bardzo spokojny lot. O Helencie się nie martwiłam, bo to już doświadczona podróżniczka, która ma swój własny plecak wyposażony w najpotrzebniejsze rzeczy takie jak naklejki, kolorowanki i mamby. Zosia ma ogromny potencjał i okazało się, że póki co do szczęścia potrzebuje jedynie mleczka i naszych rąk. Nie było płaczu, nie było marudzenia. Tak jakby czuła, że ten lot to nasza przepustka do słońca i wylegiwania się z gołym brzuszkiem na trawie - chwali się dumna aktorka.