Radna z Kielc urodziła w trakcie zebrania. Potem powróciła do obrad

"Nasze Miasto Kielce" podaje, że chwilę po porodzie kobieta z zadowoleniem powróciła do swoich obowiązków zawodowych i dołączyła ponownie do obrad w formie online, łącząc się ze szpitalnego łóżka. Kibortt ma 50 lat, należy do klubu Projekt Wspólne Kielce. Teraz na świat przyszło jej drugie dziecko - radna ma już 14-letniego syna.