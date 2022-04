Wzięła udawany ślub z Michałem Wiśniewskim. Kim jest Paula Marciniak?

Podczas nagrań teledysku do jednej z piosenek pt. "Flashing Light" wzięła udawany ślub z Michałem Wiśniewskim, który zagrał z nią w klipie. Gwiazdor miał proponować jej nawet dołączenie do Ich Troje, jednak Paula Marciniak nie była tym zainteresowana. "Od razu mu powiedziałam, że moja solowa płyta jest w końcowej fazie nagrań i że nie wyobrażam sobie siebie w zespole. Była to atrakcyjna propozycja, ale ja już miałam swoje miejsce i swój cel. W Ich Troje byłabym dodatkiem do całości, która istniała w świadomości ludzi od wielu lat, a ja chciałam stworzyć coś swojego, od początku do końca" - mówiła na łamach "Echa Dnia".