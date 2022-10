Wzięła udział w pierwszej edycji "Big Brothera". Zmarła w tajemniczych okolicznościach

O tajemniczej śmierci Anny Baranowskiej rozpisywały się media

Do dziś nie wiadomo, co było przyczyną śmierci uczestniczki pierwszego "Big Brothera". Okoliczności nadal są owiane tajemnicą. Początkowo mówiło się o udziale osób trzecich, co jednak wykluczono w toku śledztwa. Do mediów trafiły również informacje o napaści, której dzień wcześniej miała być ofiarą Anna Baranowska. Podawano, że kobieta została okradziona i pobita, w wyniku czego trafiła do szpitala z urazem głowy. Po zeszyciu rany kobieta wypisała się do domu i nie chciała zgłaszać tego poważnego incydentu na policji. W związku z jej śmiercią nieoficjalnie mówiło się także o zatruciu alkoholem.