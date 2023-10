Wzmocnij włosy na jesień i wypróbuj profesjonalną pielęgnację w domu

Oczyszczanie skóry głowy

Ostatnio wiele mówi się o tzw. scalp-care i nie ma w tym nic dziwnego, gdyż jest to jedna z kluczowych zasad pielęgnacji włosów. Peeling nie tylko usuwa resztki kosmetyków ze skóry głowy, ale też złuszcza martwy naskórek, stymuluje mikrokrążenie i wpływa na wzrost nowych włosów. Na podobnej zasadzie oczyszczamy twarz. Jeżeli mamy normalną skórę głowy, możemy wypróbować peelingi na bazie pestek malin, winogron lub nasion róży. Do skóry wrażliwej polecane są peelingi enzymatyczne z kwasami AHA, które rozpuszczają martwy naskórek. Oczywiście, istotna jest również właściwa technika – delikatnymi ruchami opuszek palców masujmy skórę głowy, starając się dotrzeć do obszarów, które wydają się "swędzące". Jest to sygnał, że to miejsce wymaga szczególnej stymulacji.