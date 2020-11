Wznieciła pożar, w którym zginęła 6 jej dzieci. Mieszkańcy oburzeni przedterminowym zwolnieniem

Mairead Philpott została skazana na 17 lat więzienia, ale wyszła niedawno, po ośmiu latach. Decyzja sądu zbulwersowała mieszkańców brytyjskiego miasteczka, gdzie doszło do tragedii oraz samą matkę kobiety. "Wyrok nie jest wystarczająco długi i wyrzekamy się jej po tym, co zrobiła” - powiedziała w rozmowie z The Sun.