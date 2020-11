Małgorzata Trzaskowska spisana przez policję. Odmówiła przyjęcia mandatu

Trzaskowska pokazała zdjęcie swojego przedramienia, na którym miała zapisany tzw. numer antyrepresyjny, czyli kontakt do kogoś, to zdeklarował się, że będzie udzielał pomocy każdemu zatrzymanemu uczestnikowi strajku. "Zapisany tu przez młodych ludzi dziś na strajku. Warto wiedzieć gdzie w razie czego dzwonić" - dodała.

"Do tej pory ich przeciwnikiem byli głównie politycy z partii opozycyjnych, co tu dużo mówić - głównie mężczyźni. Dziś władza zadarła ze zwykłymi kobietami. Oni już wiedzą, jak to się skończy. To tylko kwestia czasu" - zapewniła.