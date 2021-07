Xavier Wiśniewski znika z mediów społecznościowych. Nastolatek czuje się przytłoczony

Xavier przekonywał, że mimo różnych zawirowań, wszyscy bardzo się wspierają. "Pomimo tego, co ludzie mogą pisać i mówić, to my wszyscy jesteśmy mega zgraną drużyną - mama, tata, dziewczynki. Chociaż mają inną mamę, to też są dla nas jak siostry. Syna Dominiki (przyp. red. Tajner), Maksa, też traktujemy jak brata, mamy nadal z nim kontakt. W końcu wychowywaliśmy się razem" - mówił w rozmowie z WP Kobieta.