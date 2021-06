Michał Wiśniewski o uzależnieniu od alkoholu. "Zaszyłem się i zaszywam regularnie do dziś"

Z kolei w wywiadzie dla "Party" przyznał, że pierwszy zabieg zaszycia odmienił jego życie. "Kiedy doszedłem do wniosku, że oszukuję nie moich bliskich, ale sam siebie, postanowiłem coś z tym zrobić. Zaszyłem się i zaszywam regularnie do dziś. I wciąż nie mogę uwierzyć, że jako megapijący gość postawiłem warunek mamie alkoholiczce, że musi przestać pić, żebyśmy znów zawiązali więzi rodzinne. To było chore, ale zadziałało".