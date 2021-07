Otylia Jędrzejczak o swoim zdrowiu. Nie obeszło się bez operacji

Otylia Jędrzejczak zdaje sobie sprawę, że niektórzy są zaskoczeni, słysząc o jej problemach z kręgosłupem. W końcu pływanie jest zalecane przez wielu fizjoterapeutów. Olimpijka twierdzi, że w jej przypadku mogło dojść do przetrenowania. "Jedni mówią, że to efekt wieloletnich treningów. To jest przeciążenie duże, na to nakłada się, zwłaszcza w obecnych czasach, stres, ilość obowiązków" - dodała.