eko + 6 ekologiaekokosmetykizero wastesephoraekologiczne kosmetykiwegańskie kosmetyki Agnieszka Małgorzata Adamska 2 godziny temu Partner materiału: Sephora Z miłości do planety. Zmień styl życia na bardziej eko Segregacja śmieci, naturalne produkty, tworzywa biodegradowalne, większe opakowania, dzięki którym wykorzystujemy mniej plastiku – to tylko kilka z wielu sposobów umożliwiających pomoc naszej planecie. Mamy trzy proste pomysły, dzięki którym możesz dbać o środowisko każdego dnia. Zacznijmy u podstaw. Świadome wybory mają niebotyczne znaczenie. Zostaw samochód w garażu Kurz, smog, spaliny – to tylko nieliczne z wielu niedogodności, jakie niesie za sobą życie w dużych miastach. Generatorem zanieczyszczeń powietrza są przede wszystkim fabryki, "kopciuchy", czyli piece na węgiel, a także rosnąca ilość pojazdów na drogach. Na szczęście władze miast podejmują różnorodne działania mające na celu zminimalizowanie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Likwidacja kotłów węglowych, podłączenie sieci gazowej i ciepłowniczej, zakup ekologicznych pojazdów komunikacji miejskiej, wykorzystanie energii odnawialnej – wszystko po to, żeby oddychało nam się lepiej. Jak włączyć się do działania na rzecz czystego powietrza w dużych metropoliach? Najprościej zrezygnować z samochodu i przesiąść się na rower. Do tej prostej i bardzo zdrowej praktyki zachęcają liczne akcje pod hasłem "Dzień bez samochodu". Warto przekonać się do jednośladów, bo dzięki temu dbamy nie tylko o ekologię, ale także o własne zdrowie i piękną sylwetkę. Zimowe miesiące są coraz cieplejsze, dzięki czemu nie musimy rezygnować z roweru aż do wiosny. Inne alternatywy dla samochodu, jeżeli pogoda jednak skutecznie pokrzyżuje nam plany? Postaw na komunikację miejską. Każda osoba, która decyduje się na tę formę podróży, pomaga znacząco zredukować ilość aut na drodze. W dużych miastach pojawia się coraz więcej autobusów zeroemisyjnych, co jeszcze dodatkowo zwiększa korzyści podróżowania komunikacją miejską. Zamiast wsiadania do autobusu i tramwaju można też zorganizować dojazdy do pracy w większej grupie znajomych albo zaproponować sąsiadom dyżury w zawożeniu pociech do szkoły. Dzięki temu troszczymy się o ekologię, zmniejszamy ilość pojazdów na drodze, emisję spalin a przy okazji budujemy serdeczne relacje z lokalną społecznością. Lubisz spacery? Kiedy tylko możesz, przemieszczaj się pieszo. To wspaniała gimnastyka dla ciała i przyjemny sposób odkrywania nieznanych zakątków swojego miasta. Oddaj – nie wyrzucaj Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu, a dostępność i różnorodność dóbr sprawia, że kupujemy coraz więcej. Często są to spontaniczne i nieprzemyślane zakupy, których w rzeczywistości wcale nie potrzebujemy. Nienoszone ubrania, przeterminowane produkty i kosmetyki, które nie spełniły naszych oczekiwań, często lądują w koszu na śmieci. Takie zachowanie szkodzi nie tylko naszym finansom, ale także środowisku, bo kupując w nadmiarze, wprowadzamy do obiegu większe ilości sztucznych surowców jak plastik, tkaniny syntetyczne czy substancje chemiczne. Co zrobić, żeby temu zapobiec? Przede wszystkim kupuj z głową, planuj zakupy z wyprzedzeniem i zastanów się, czy na pewno potrzebujesz tej rzeczy, którą właśnie trzymasz w ręku. Niewykorzystane produkty z bliskimi datami ważności oddaj przyjaciółce, która zechce z nich skorzystać – dzięki temu zminimalizujesz ilość chemicznych odpadów, które szkodzą atmosferze. To samo dotyczy ubrań i innych przedmiotów, których chcesz się pozbyć. Zamiast wyrzucać do kosza stertę nielubianych swetrów, za małych spodni i nienoszonych sukienek, znajdź im drugi dom. Ubrania, których chcesz się pozbyć, możesz sprzedać, oddać znajomym albo zorganizować wieczór, podczas którego wymienicie się ciuchami. Piękno z natury Okazuje się, że możemy dbać o ekologię nawet sięgając po odpowiednie… kosmetyki. Mamy zatem przyjemne z pożytecznym. W trosce o przyszłość planety warto zdecydować się na pielęgnację roślinną, opartą na składnikach przyjaznych skórze i środowisku. W perfumeriach i drogeriach znajdziemy coraz więcej kosmetyków z naturalnych linii, w specjalnych, biodegradowalnych opakowaniach. Większość z nich posiada certyfikowane komponenty i wegańską recepturę, bez składników odzwierzęcych. Sieć perfumerii Sephora, której oferta systematycznie powiększa się o marki wpisujące dbałość o środowisko w swoją filozofię, wprowadziła specjalne oznaczenia – ekonawigację dla swoich klientów. Specjalne, zielone etykiety/stemple znaleźć można na sephora.pl oraz w stacjonarnych perfumeriach Sephora.



































Źródło: Materiały prasowe Stemplem GOOD FOR YOU oznaczono produkty, których receptury zawierają co najmniej 90 proc. składników naturalnych. Kosmetyki z oznaczeniem GOOD FOR A BETTER PLANET posiadają ekoopakowania i/lub składniki pozyskiwane w zrównoważony sposób. W ofercie Sephora znajdziesz także kosmetyki roślinne odpowiednie dla wegan – szukaj oznaczenia GOOD FOR VEGAN, żeby mieć pewność, że w składzie nie ma żadnych komponentów odzwierzęcych. W trosce o środowisko Sephora propaguje ideę recyklingu zużytych opakowań. Już od października br. klienci mogą zwracać puste buteleczki, słoiczki i tubki po kosmetykach zakupionych w perfumeriach tej sieci. Marka międzynarodowo współpracuje z wyspecjalizowanym centrum recyklingu CEDRE, dzięki czemu puste opakowania zostaną poddane specjalistycznemu odzyskowi albo przetworzone na energię. Zaplanuj wizytę w perfumeriach Sephora wcześniej i przygotuj listę naturalnych produktów, łagodnych dla skóry i bezpiecznych dla środowiska. Wśród nowości SEPHORA COLLECTION znajdziesz m.in. linię COLORFUL. Produkty z tej serii zawierają przynajmniej 90% naturalnych składników. W ich składzie znajdziesz wyciągi z owoców i roślin bogatych w witaminy, kwasy tłuszczowe i minerały. Kosmetyki z tej linii nie zawierają komponentów pochodzenia zwierzęcego. Szukasz naturalnych produktów do makijażu? Przetestuj nową serię CARE, której gwiazdą jest podkład Care Natural Glow + 10hr Hydration Foundation. Receptura kosmetyku zawiera aż 97 proc. naturalnych składników. Podkład zapewnia odpowiednie nawilżenie i efekt rozświetlonej, zdrowej skóry. Sekretem nieskazitelnego wyglądu cery jest ekstrakt z herbaty matcha oraz witaminą C, która odżywia i pielęgnuje skórę, chroniąc ją przed działaniem czynników zewnętrznych. Efekt pięknego, trwałego makijażu uzyskasz także dzięki wegańskim kosmetykom znanych marek dostępnych w Sephora. Podkreśl oczy roślinnym eyelinerem w płynie KVD VEGAN BEAUTY Tattoo Liner. Kobiecy, romantyczny look dopełni szminka Rouge Artist od MAKE UP FOREVER. Zapoznaj się z całą ofertą wegańskich kosmetyków – nie tylko kolorowych, zapachów stworzonych z myślą o minimalizowaniu wpływu na środowisko oraz pielęgnacją stworzoną w zgodzie z naturą, na stronie Sephora.pl i w perfumeriach stacjonarnych. Inspiracji oraz ekoporad szukaj także w specjalnym e-katalogu GOOD FOR: https://katalogsephora.pl/ Partner materiału: Sephora