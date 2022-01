Z Nowym Rokiem wskocz w ekosystem HMS – wygodne płatności i nie tylko na smartfonach Huawei!

Kiedyś nawigacji GPS używaliśmy głównie na długich trasach poza własnym miejscem zamieszkania. Dziś odpalamy ją nawet w obrębie własnego miasta, choćby i po to, by ominąć korki. W smartfonach Huawei znajdziemy Mapy Petal, które dostosowują się do wybranego przez nas środka transportu. Wskakujesz na rower? Apka podpowie trasę z najlepszymi ścieżkami rowerowymi. Idziesz pieszo? Wskaże Ci listę spalonych kalorii i podpowie, gdzie warto skrócić drogę komunikacją miejską. Nawet jeżeli zamawiasz taksówkę przez Bolta czy iTaxi w Mapach Petal, możesz śledzić przebieg jej przejazdu.