Z RETINOLEM ZWALCZYSZ ZMARSZCZKI NAWET… KIEDY ŚPISZ! Wyjątkowa nowość od L'Oréal Paris : Revitalift Laser Pure Retinol Serum na Noc

Retinol to jeden z najsilniejszych powszechnie dostępnych składników przeciwstarzeniowych. Niestety, jednocześnie jest bardzo niestabilny. Ulega degradacji pod wpływem takich czynników, jak tlen, światło czy metale, co powoduje utratę jego cennych właściwości. Rozwiązanie? Innowacyjna Technologia Stabilizacji Retinolu zawarta w serum na noc REVITALIFT LASER PURE RETINOL. Specjalne dobrane składniki stabilizujące chronią retinol przed rozkładem, tym samym zapewniając jego stabilność. Formuła serum skuteczna od pierwszej do ostatniej kropli!